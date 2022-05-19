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    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Antonio Conte'nin teknik direktörü olduğu Tottenham, Juventus'un 28 yaşındaki oyuncusu Paulo Dybala’yı kadrosuna katmak istiyor.
    • 19.05.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:51
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    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor

    Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına rağmen beklenilenin üstünde bir performans sergileyen Tottenham, gelecek sezon kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

    Antonio Conte'nin takımın başına geçmesiyle yükselişi yakalayan İngiliz ekibi, teknik direktörün eski öğrencilerinden birini transfer etmek için harekete geçti ve görüşme gerçekleştirdi.

    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor #1

    Paulo Dybala, takıma dahil edilmek isteniyor

    İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus'un 28 yaşındaki hücum oyuncusu Paulo Dybala'yı takıma katmak isteyen Conte, ekonomik anlamda çok daha iyi bir teklif sunması halinde transferin gerçekleşebileceğini ifade ediyor.

    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor #2

    Juventus'a veda etmişti

    Diğer yandan İtalyan deviyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Arjantinli yıldız, Lazio mücadelesinde göz yaşlarıyla Juve’ye veda etmişti.

    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor #3

    Bir diğer talip de Inter

    İtalya’da kalmayı düşünen yıldız futbolcuya Inter'in de talip olduğu alınan diğer bilgiler arasında.

    Dybala, İtalya'da kalmaya sıcak bakıyor

    İnter’in bu transferdeki tek avantajının ise Dybala’nın İtalya’da kalmaya sıcak bakması olarak düşünülüyor.

    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor #4

    15 gole katkı sağladı

    Paulo Dybala, bu sezon Juventus forması ile 28 mücadelede forma giydi. Yıldız sol ayak, 10 gol atarken 5 de asist yaptı.

    Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor #5


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