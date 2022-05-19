Tottenham, Paulo Dybala’yı transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Antonio Conte'nin teknik direktörü olduğu Tottenham, Juventus'un 28 yaşındaki oyuncusu Paulo Dybala’yı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına rağmen beklenilenin üstünde bir performans sergileyen Tottenham, gelecek sezon kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Antonio Conte'nin takımın başına geçmesiyle yükselişi yakalayan İngiliz ekibi, teknik direktörün eski öğrencilerinden birini transfer etmek için harekete geçti ve görüşme gerçekleştirdi.

Paulo Dybala, takıma dahil edilmek isteniyor

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus'un 28 yaşındaki hücum oyuncusu Paulo Dybala'yı takıma katmak isteyen Conte, ekonomik anlamda çok daha iyi bir teklif sunması halinde transferin gerçekleşebileceğini ifade ediyor.





Juventus'a veda etmişti

Diğer yandan İtalyan deviyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Arjantinli yıldız, Lazio mücadelesinde göz yaşlarıyla Juve’ye veda etmişti.





Bir diğer talip de Inter

İtalya’da kalmayı düşünen yıldız futbolcuya Inter'in de talip olduğu alınan diğer bilgiler arasında.

Dybala, İtalya'da kalmaya sıcak bakıyor

İnter’in bu transferdeki tek avantajının ise Dybala’nın İtalya’da kalmaya sıcak bakması olarak düşünülüyor.





15 gole katkı sağladı

Paulo Dybala, bu sezon Juventus forması ile 28 mücadelede forma giydi. Yıldız sol ayak, 10 gol atarken 5 de asist yaptı.