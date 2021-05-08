Tottenham ve West Ham, Cyle Larin'i listesine aldı

Beşiktaş'ta attığı gollerle adeta sezona damgasını vurmayı başaran Cyle Larin'e İngiliz takımlarından Tottenham ve West Ham United talip oldu.

İngiliz basınından 90min.com'un haberine göre, Kanadalı golcü ile İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüpleri West Ham United ve Tottenham ilgileniyor.

İNGİLİZ BASINI: TOTTENHAM VE WEST HAM İSTİYOR

Tottenham'da Daniel Levy, Harry Kane'in takımdaki geleceğinin belirsiz olmasının yanı sıra Carlos Vinicius sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceği için lacivert beyazlıların Larin'e yöneldiği belirtildi.

West Ham'ın ise Ocak ayında Ajax'a giden Sebastien Haller'in yerini 26 yaşındaki futbolcuyla doldurmayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan haberde Cyle Larin'in Almanya ve Fransa'dan da birçok talibi olduğu vurgulandı.

35 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Beşiktaş ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Kanadalı yıldız futbolcu, siyah beyazlılarla bu sezon ligde çıktığı 35 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.