Tottenham, Wilson Odobert’i kadrosuna kattı Tottenham, genç yıldız Wilson Odobert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi

Tottenham Hotspur, hücum hattına taze bir soluk getirdi.

Ada ekibi, genç Fransız kanat oyuncusu Wilson Odobert’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 2029 yılına kadar sürecek bir kontrat imzalandığı vurgulandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Tottenham bu transfer için bonuslarla birlikte 30 milyon euro bedel ödeyecek.

3 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Geçen sezon Burnley formasıyla mücadele eden 19 yaşındaki genç sol kanat, 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.