Tottenham'da bir yıldız daha sezonu kapattı

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Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Destiny Udogie, Dominic Solanke, Timo Werner, Brennan Johnson, James Maddison’un sakat olduğu Tottenham Hotspur takımında sakatlıklara bir yenisi eklendi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." denildi.

ELFSBORG MAÇINDA SAKATLANDI

23 yaşındaki Rumen stoper, geçen hafta Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

İngiliz basınına göre Dragusin'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Dragusin sezonu kapatmış olacak.

23 yaşındaki stoper, bu sezon 28 maçta 2179 dakika süre aldı.