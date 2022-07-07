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    Toulouse'un gündeminde İsmail Yüksek var

    Fenerbahçe'de sezon öncesi kampında oldukça başarılı bir performans gösteren İsmail Yüksek'e sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Comolli'nin takımı Toulouse talip oldu.
    • 07.07.2022 - 09:18
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    Toulouse'un gündeminde İsmail Yüksek var

    Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki maçlarda yıldızlaşan ve teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren genç futbolcu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı.

    Fanatik'in haberine göre, Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, İsmail Yüksek'i takımına transfer etmek istiyor.

    Toulouse un gündeminde İsmail Yüksek var #1

    3 kez kiralandı

    Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamaması nedeniyle sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek kamp döneminde gösterdiği performansla Jesus'un değişmez isimlerinde biri oldu.

    Sarı lacivertlilerin Partizan ve Mol Fehervar maçlarında 90 dakika sahadan kalan genç yetenek, rakipleri ile girdiği ikili mücadeleler, pas araları ve uzun paslarındaki başarılar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

    Toulouse un gündeminde İsmail Yüksek var #2


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