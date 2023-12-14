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Trabzon'da Maxi Gomez'den haber var: Ocakta geri dönebilir

Trabzon'da Maxi Gomez'den haber var: Ocakta geri dönebilir Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Maxi Gomez, kötü performansının ardından sezon başında Cadiz'e kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu burada da beklentileri karşılayamayınca bordo-mavililere dönme ihtimali doğdu.