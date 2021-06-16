Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Süper Lig 'de normal sezon bittikten sonra transferin hızlı takımı olarak dikkat çeken Trabzonspor bu kez de ayrılığı açıkladı.

Bordo Mavili ekip, Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

“KARŞILIKLI FESHEDİLMİŞTİR”

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.