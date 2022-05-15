Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın bonservis bedeli belirledi

Sezonun şampiyonu Trabzonspor, genç oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren ve sezonu 38 yıl aradan sonra şampiyon olaraka tamamlayan Trabzonspor, gecelek sezon kadro hazırlıkları için çalışmalara başladı.

İşe bazı oyuncularının bonservis ücretini belirleyerek başlayan bordo-mavili ekip, 19 yaşındaki başarılı stoper Ahmetcan Kaplan'ın transfer fiyatını belirledi.





"Gelişimi çok iyi gidiyor" denmişti

Fransız ve Alman kulüplerinin yakından takip ettiği, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt’la adı anılan Ahmetcan, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti.

Sol ayaklı olmasına rağmen Edgar sakatlandıktan sonra pek çok maçta sağ stoper olarak görev yapan genç oyuncu için Abdullah Avcı, “Ahmetcan’ın potansiyeli ve özgüveni mükemmel. Gelişimi çok iyi gidiyor” demişti.

15 milyon euro

Fanatik'in haberine göre; bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki başarılı oyuncunun bonservis fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

Altyapıdan A takıma dahil olan oyuncu bu sezon 11 maçta görev aldı.