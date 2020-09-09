Trabzonspor Aleesami'yi gündemine aldı

Novak'ın Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sol beke Marlon'u alan Trabzonspor, uzun lig maratonunda bir sol beki daha takıma katmak istiyor. Bordo-mavililer gündemine Haitam Aleesami'yi aldı.

Trabzonspor'da Filip Novak geçen sezon neredeyse tüm sezonu idare ederken, yeni sezonda da Marlon, bu bölgedeki tek as isim olarak dikkat çekiyor.

Genç oyuncu Abdurrahim Dursun'un performansı yeterli görülmeyince bu bölgeye çalışmaları başlamıştı.

Arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme daha önce de listede bulunan Haitam Aleesami girdi.

SÖRLOTH BİLGİ VERİYOR

Bordo-mavililer, Fransız ekibi Amiens'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Noveçli sol bek için yeniden devreye girecek.

Norveç'in Avusturya ve Kuzey İrlanda ile oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler başlayacak.

Fırtına'nın golcüsü Sörloth'un da milli takımdan takım arkadaşına şimdiden Trabzon'u anlatmaya başladığı gelen haberler arasında.