Trabzonspor, Arseniy Batagov'u renklerine kattı Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Arseniy Batagov’u kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, Nwakaeme, Lundstram, Barisic ve Draguş gibi isimlerle kadrosunu güçlendirirken, Ozan Tufan ve Cihan Çanak hamleleriyle yerli oyuncu rotasyonunu daha da sağlamlaştırdı.

Sağ bekte Meunier'in yerini Pedro Malheiro ile dolduran, savunma hattında ise Stefan Savic ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibi, son olarak milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattıktan sonra 10. transferini de savunmaya yaptı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Bordo-mavililer, Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki Arseniy Batagov’u renklerine bağladı.

Solak stoper için Ukrayna ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trabzonspor, Arseniy Batagov’un transferi konusunda FC Zorya kulubü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağladı. Bu transfer karşılığında Trabzonspor, FC Zorya kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Dolar 4 (Dört) taksit halinde ödeyecek. Savunma oyuncusu Batagoy ise opsiyon hakkı Trabzonspor’da olmaküzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılananlaşmaya göre futbolcuya;



2024/2025futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,



2025/2026futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,



2026/2027futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,



2027/2028futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Opsiyonhakkının Kulüp tarafından kullanılması halinde;



2028/2029futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecek"

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: