Trabzonspor, Azarovi ile anlaştı

Trabzonspor, Dinamo Batumi forması giyen Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensipte anlaştı.

Lider Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bordo-mavili taraftarlar Visca transferile yatıp kalkarken diğer bölgelere de takviye çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor, kanat ve stoper takviyelerinin dışında sol bek bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyordu.

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi.

Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti. Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü.

TÜRKİYE’YE GELDİ

Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon euronun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Yapılan son görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.

19 yaşındaki futbolcu, anlaşmanın ardından Türkiye'ye geldi. Genç sol bek, kısa bir süre sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.