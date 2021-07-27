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    Trabzonspor, Bakasetas'a gelen teklifi reddetti

    Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas'a, Al Nassr'dan teklif geldi. Bordo-mavililer, 6.5 milyon euroyu geri çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 13:52
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    Trabzonspor, Bakasetas'a gelen teklifi reddetti

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bakasetas'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

    6.5 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

    Al Nassr kulübü, Yunan yıldız için 6.5 milyon euro teklif ederken, bordo- mavililer bu öneriyi geri çevirdi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdaki en kilit isimlerinden biri olan Bakasetas, özellikle skor katkısıyla sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'u sırtlamıştı.

    Trabzonspor, Bakasetas a gelen teklifi reddetti #1

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