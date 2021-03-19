Trabzonspor, Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor

Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Edin Visca'yı transfer etmek için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk kez şampiyon olan ancak bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Başakşehir'de, Edin Visca takımdan ayrılabilir.

Turuncu-lacivertli takımda mutsuz olduğu gözlenen 31 yaşındaki oyuncunun, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yla buluşma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor.

SEZON SONU MASAYA OTURULACAK

Avcı'nın yoğun isteği üzerine harekete geçen bordo-mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla haber yolladığı ve sezon biter bitmez Başakşehir ile masaya oturacağı öğrenildi.

Diğer taraftan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla bir görüşme yaptığı ve "Takımı toparla, ligde kalalım. O zaman gitmen için kolaylık sağlarım." dediği belirtildi.

6 GOL 7 ASİST

Yıllardır istatistikleri altüst eden Bosna Hersekli futbolcu, düşüşe geçtiği sezonda bile çıktığı 23 maçta 6 gol atıp 7 de asist yaptı.