Trabzonspor, Batista Mendy'i transfer etti Trabzonspor, Fransız ekibi Angers'tan Batista Mendy'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna oynadığı 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda orta saha bölgesini güçlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde eski futbolcusu Berat Özdemir'i Al Ettifaq'tan kiralayan Karadeniz ekibi orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi.

Resmen transfer açıklandı

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Batista Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Alacağı ücret de belli oldu

Yapılan bir diğer açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,



2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,



2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,



2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;



2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

"Mücadele etmeye ve kazanmaya geldim"

Mendy de transferin ardından yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Angers'ta 38 resmi karşılaşmaya çıktı.