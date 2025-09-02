Trabzonspor, Batista Mendy'yi Sevilla'ya kiraladı

Trabzonspor, Fransız futbolcu Batista Mendy'nin İspanya'nın Sevilla takımına kiraladığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Batista Mendy'nin Sevilla'ya satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Sevilla, kulübümüze kiralama bedeli olarak 250 bin euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla, kulübümüze 7 milyon euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla, kulübümüze şarta bağlı bonus olarak 250 bin euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir.

TARAFTARA VEDA ETMİŞTİ

2023 yazında Fransa'nın Angers kulübünden 4,4 milyon euroya transfer edilen ve Trabzonspor formasıyla 83 maça çıkan Batista Mendy, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon halkı, yeni bir maceraya başladım. Bana kattıklarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.