Trabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Türkiye'ye getirilen Benik Afobe ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe'nin kiralık transferinin tamamlandığını resmen duyurdu.

Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir.

OYUNCUNUN MAAŞI

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

NEWTON İKNA ETTİ

İngiliz teknik direktör Eddie Newton'ın tavsiyesi ile listeye alınan Kongolu santrfor için kulübüne 100 bin euro ödenecek.

Newton'ın bizzat temas kurduğu oyuncuyu ise hedeflerini anlatarak ikna ettiği öğrenildi.

Stoke City forması giyen Benik Afobe, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bristol City'de 13 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süre çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamamıştı.