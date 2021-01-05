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    Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

    Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

    Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Ankara ekibi bu transferden 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay alacak.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 15:25
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    Trabzonspor, ara transfer dönemine hızlı girdi...

    Bir süredir Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki ön liberosu Berat Özdemir ve kulübüyle görüşme halinde olan bordo-mavililer, mutlu sona ulaştı.

    Karadeniz ekibinin, hem Başkent ekibiyle hem de Berat ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı #1

    2.5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

    Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

    Gençlerbirliği bu transferden 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay alacak.

    Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

    Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı #2

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