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Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

Trabzonspor, Berat Özdemir ile anlaştı

Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Ankara ekibi bu transferden 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay alacak.