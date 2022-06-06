Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı

Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı

Jerome Boateng, stoper listesinde yerini koruyor. Lyon'a oyuncunun yarı maaşını ödemeyi teklif eden Trabzonspor yanıt bekliyor.

2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.

İlk olarak ekibe savunma takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili takım, aradığı adayı Fransa'da buldu.

Şampiyonlar Ligi için deneyimli oyuncu

Abdullah Avcı, 10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon’a transfer olan Jerome Boateng'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Avcı, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için oynayacakları maçlarda etkili olacağını belirtiyor.

Maaşının yarısını ödemeyi teklif ettiler

Lyon'a oyuncunun yarı maaşını ödemeyi teklif eden Trabzonspor yanıt bekliyor.

Kadroda revizyona gidecek Fransız ekibinin, kararını bu hafta vereceği öğrenildi. 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Bayern ve Manchester City gibi devlerde oynayan 33 yaşındaki Boateng için Abdullah Avcı, "Ekonomik şartlar oluşursa alabiliriz." demişti.