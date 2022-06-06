Petrol
119.81
0.08%
Euro
17.8001
1.16%
Dolar
16.5838
1.03%
Altın
984.82
0.78%
Borsa
2646
1.72%
Bitcoin
521.365
5.23%
BTXN Coin
12.00
-10.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C
    Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı

    Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı

    Jerome Boateng, stoper listesinde yerini koruyor. Lyon'a oyuncunun yarı maaşını ödemeyi teklif eden Trabzonspor yanıt bekliyor.
    • 06.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.

    İlk olarak ekibe savunma takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili takım, aradığı adayı Fransa'da buldu.

    Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı #1

    Şampiyonlar Ligi için deneyimli oyuncu

    Abdullah Avcı, 10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon’a transfer olan Jerome Boateng'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

    Avcı, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için oynayacakları maçlarda etkili olacağını belirtiyor.

    Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı #2

    Maaşının yarısını ödemeyi teklif ettiler

    Lyon'a oyuncunun yarı maaşını ödemeyi teklif eden Trabzonspor yanıt bekliyor.

    Kadroda revizyona gidecek Fransız ekibinin, kararını bu hafta vereceği öğrenildi. 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Bayern ve Manchester City gibi devlerde oynayan 33 yaşındaki Boateng için Abdullah Avcı, "Ekonomik şartlar oluşursa alabiliriz." demişti.

    Trabzonspor, Boateng için teklifini yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu
    İç Haber

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu

    Fransa maçında Cornelius'un performansı dikkat çekti
    Milli Takımlar

    Fransa maçında Cornelius'un performansı dikkat çekti

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir