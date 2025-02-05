Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e kiraladı

Haber Merkezi

Sezon başında transfer edilen Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Borna Barisic, sezon sonuna kadar İspanya La Liga temsilcilerinden Leganes'e kiraladı.

Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacak.

TRABZONSPOR FORMASINI 15 KEZ GİYDİ

1.8 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki sol bek Trabzonspor'da 15 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.

Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.