Trabzonspor Bruno Peres ile Gervinho'nun transferini açıkladı

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği ve bonservisi elinde olan 2 futbolcu Bruno Peres ve Gervinho'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Trabzonspor, serbest durumda olan iki futbolcu Bruno Peres ve Gervinho'yu transfer ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iki futbolcuya da hoş geldin mesajı verildi.

AHMET AĞAOĞLU: "SAVAŞA HAZIR GELMELİLER"

Düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor bu işler. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Süper Ligi diğer liglere benzemiyor, mücadele kat sayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Savaşa hazır gelmelerini diliyorum, hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

BRUNO PERES: "TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM"

Bruno Peres savaşacağını söylerken, "Başkanımıza bize gösterdiği güven ve fırsat için teşekkür ederim. Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici. Bunun sorumluluklarının farkındayım. Saha içinde ve dışında bu takımın savaşçısı olacağım. Saha dışında da takım için elinden geleni yapacaklardan biriyim. Uzun bir yıl olacak, kolay olmayacak, savaşarak, mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim." dedi.

GERVINHO: "BEN SAHA İÇİNDE KONUŞURUM"

Gervinho ise, "Burada olmaktan çok mutluyum, çok konuşmayı sevmem, saha içinde konuşurum. Bu proje, inandığım bir proje. Parma Kulübü'ne de teşekkür ederim, kolaylık sağladılar. Eşim, ailem burada olmaktan çok mutlu. Ben takıma yardımcı olmak için buradayım, takımın da bana yardımcı olabileceğini biliyorum." diye konuştu.