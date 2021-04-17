Trabzonspor, Bruno Peres ile anlaştı

Karadeniz ekibinin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Bruno Peres ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için şimdiden harekete geçti.

Bordo-Mavililer, bonservisi elinde bulunan Roma’nın 31 yaşındaki sağ beki Bruno Peres ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Trabzonspor'un Sambacı ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını iddia etti. Schira, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin Trabzonspor'dan yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret alacağını vurguladı.

“TÜRKİYE’DE YENİ HAYAT”

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Real Betis ve Valladolid gibi İspanyol kulüplerinin ilgisine rağmen Bruno Peres, Trabzonspor'un ilgisine olumlu karşılık verdi.

Çizme medyasında bu transfer gelişmesi, “Türkiye’de yeni hayat” başlığıyla duyurulurken, son pürüzlerin çözülmesinin ardından ön anlaşmanın yapılması bekleniyor. Trabzonspor Yönetimi, Bruno Peres boşa çıkacağı için rakamların artmaması adına elini çabuk tutuyor.

3 BÜYÜKLER DE İSTİYORDU

Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başı girişimde bulundukları İtalyan basınında iddia ediliyordu.

12 MİLYON EUROYA ROMA’YA GELMİŞTİ

Peres, 2017'de 12 milyon euro bonservis karşılığında Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Bu sezon Roma formasıyla 11'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı.