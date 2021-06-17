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    Trabzonspor, Burak Kapacak'ın peşinde

    Galatasaray ve Fenerbahçe’yle de adı anılan 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu özellikle teknik direktör Abdullah Avcı çok isterken, Trabzonspor görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 11:54
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    Trabzonspor, Burak Kapacak'ın peşinde

    Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik transferleriyle bombaları üst üste patlatan Trabzonspor. Fode Koita ismini de hafta sonuna kadar açıklayacak.

    Takviyeler konusunda bugüne kadar hep yabancı isimler üzerinden ilerleyen bordo-mavililer, TFF’nin açıkladığı 8+6 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle rotayı yerli oyunculara da çevirdi.

    ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

    Fırtına, 3-4 Türk oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Gündemdeki adaylardan biri de Burak Kapacak. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, Burak’ı çok istiyor.

    Her iki kanatta forma giyebilen Burak Kapacak, daha önce bek mevkisinde de görev yapmıştı. Trabzonspor’un hocası, genç yıldızı joker adam olarak düşünüyor.

    Trabzonspor, Burak Kapacak ın peşinde #1

    2 İSME DAHA TALİP

    Bursaspor ’daki başkanlık seçiminin ardından görüşmeler hız kazanırken, Burak’ın yanı sıra orta saha Emirhan ve forvet Batuhan Kör de radarda.

    Ancak yeşil-beyazlıların, potansiyelli genç oyuncuları için şimdilik yüksek rakamlar talep ettiği öğrenildi.

    Fanatik’in haberine göre Karadeniz ekibi, sonraki satıştan pay ve takas formülleriyle çözüm üretmeye çalışıyor.

    Trabzonspor, Burak Kapacak ın peşinde #2

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