Trabzonspor, Burak Kapacak'ın peşinde

Galatasaray ve Fenerbahçe’yle de adı anılan 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu özellikle teknik direktör Abdullah Avcı çok isterken, Trabzonspor görüşmelere başladı.

Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik transferleriyle bombaları üst üste patlatan Trabzonspor. Fode Koita ismini de hafta sonuna kadar açıklayacak.

Takviyeler konusunda bugüne kadar hep yabancı isimler üzerinden ilerleyen bordo-mavililer, TFF’nin açıkladığı 8+6 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle rotayı yerli oyunculara da çevirdi.

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Fırtına, 3-4 Türk oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Gündemdeki adaylardan biri de Burak Kapacak. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, Burak’ı çok istiyor.

Her iki kanatta forma giyebilen Burak Kapacak, daha önce bek mevkisinde de görev yapmıştı. Trabzonspor’un hocası, genç yıldızı joker adam olarak düşünüyor.

2 İSME DAHA TALİP

Bursaspor ’daki başkanlık seçiminin ardından görüşmeler hız kazanırken, Burak’ın yanı sıra orta saha Emirhan ve forvet Batuhan Kör de radarda.

Ancak yeşil-beyazlıların, potansiyelli genç oyuncuları için şimdilik yüksek rakamlar talep ettiği öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre Karadeniz ekibi, sonraki satıştan pay ve takas formülleriyle çözüm üretmeye çalışıyor.