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    Trabzonspor, Can Bozdoğan için devrede

    İlk 11’e nokta atışı takviyeler yapmaya çalışan Fırtına, kadrodaki yerli alternatifini de çoğaltmak istiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş’la kiralık sözleşmesi biten Can Bozdoğan’ın peşinde.
    • 13.06.2022 - 11:39
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    Trabzonspor, Can Bozdoğan için devrede

    Sağ bek, sol bek, stoper, kanat ve orta sahaya direkt oynayabilecek isimler alacak olan Trabzonspor, diğer yandan da kadro genişliğini artıracak.

    Bordo-mavililer, yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edeceği için özellikle yerli alternatifleri çoğaltmak amacında.

    Bu doğrultuda Güven Yalçın gündeme gelmişti. Beşiktaş ’la kontratı biten ve menaceri tarafından Trabzonspor’a önerilen başarılı hücumcunun yanı sıra Can Bozdoğan da Fırtına’nın radarında.

    Trabzonspor, Can Bozdoğan için devrede #1

    Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanmadı

    Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Can’ın, 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı. Schalke 04’e 1 milyon euro öneren, ancak olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, bu transferde geri adım attı.

    Trabzonspor, Can Bozdoğan için devrede #2

    Maliyeti araştırılıyor

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kozuyla masaya oturacak. Maliyet araştırması yapan Karadeniz ekibi, uygun bir bedel ortaya çıkarsa temasları hızlandıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Can’la ilgili olumlu rapor verdiği öğrenilirken, top şimdi yönetimde.

    Trabzonspor, Can Bozdoğan için devrede #3


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