- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Trabzonspor, Cnegiz Ünder'i gündemine aldı
Trabzonspor, Cnegiz Ünder'i gündemine aldı
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 13:04
- Güncelleme : 22.04.2021 - 13:05
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Trabzsonspor, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla çıkmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istekleri doğrultusunda yeni sezon kadro planlamasına başlandı.
İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in, Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.
AVCI ISRARLA İSTİYOR
İngiliz basınında çıkan haberlerde, bordo-mavili ekibin, Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın milli futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmayı istediği vurgulandı.
Öte yandan Leicester City'nin, Cengiz Ünder'in takımda tutmaya istekli olmadığından ve bu yüzden Trabzonspor'a yakın olduğundan bahsedildi.
Genç kanat oyuncusu için bordo-mavililerin yakın zamanda kiralık sözleme teklifinde bulunacağı belirtildi.