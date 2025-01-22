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Trabzonspor Kulübü, anlaşmaya vardığı Ukraynalı santrafor oyuncusu Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’den Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada oyuncu ile 4.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

KAFKAS TEŞEKKÜR ETTİ

Danylo Sikan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende Asbaşkan Zeyyat Kafkas, genç oyuncuya Trabzonspor’u tercih ettiği için teşekkür etti.

Kafkas, şunları dedi:

Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor’da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor’da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna’daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum.

"BURADA BİRÇOK KUPA KAZANMAYI HEDEFLİYORUM"

Golcü oyuncu Danylo Sikan ise Trabzonspor’a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum. Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum

Öte yandan yeni transfer Danylo Sikan’ın 14 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.