Trabzonspor, Denis Dragus'la anlaşma aşamasında Gaziantep FK'da kiralık olarak oynayan Denis Dragus'un menajeri, Trabzonspor'la görüştüklerini ve anlaşma aşamasında olduklarını ifade etti.

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31 hafta sonunda Süper Lig'de topladığı 52 puanla zirvenin bir hayli gerisinde kalan Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezona hazırlanıyor.

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla noktalamayı hedefleyen bordo-mavili takımda transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Standard Liege'den Gaziantep FK'ye kiralanan 24 yaşındaki golcü oyuncu Denis Dragus için harekete geçmişti.

Rumen oyuncunun menajerinden transferle ilgili açıklama geldi.

"Trabzonspor'la büyük ölçüde anlaşma var"

Denis Draguş'un menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile anlaşma aşamasında olduklarını dile getirdi.

Manea, sözlerine şu şekilde başladı:

Denis Dragus'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Müzakereler oldukça ilerledi. Biz de Standard Liege'den gelecek kararı bekliyoruz ama yüksek ihtimalle transfere çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük ölçüde anlaşma var.

"Bu transferde başarılı olmak hem Denis hem de Trabzon için sansasyonel olur"

Florin Manea ayrıca şu sözleri sarf etti:

Bu transferde başarılı olmak hem Denis hem de Trabzon için sansasyonel olur. Bunun Denis için büyük bir adım olacağını söylüyorum ve umarım bunu sürdürür, Gaziantep'teki kadar gol atar.

29 maçta 12 gol kaydetti

3 milyon euro piyasa değerine sahip forvet oyuncusu, Gaziantep FK ile bu sezon 29 maça çıktı.

Dragus, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.