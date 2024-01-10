Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.

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Süper Lig'de devre arası transfer dönemi için takımların çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e kiralık olarak giden Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis'in şartlarını açıkladı.

"Sezon sonuna kadar kiralanmıştır"

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis​​​​​​​, kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük AŞ'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

Yunan futbolcu, bordo-mavili takımda 6 lig maçında 284 dakika forma giyebildi.