Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi

Bordo-mavililer Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı ve ortak nokta bulundu.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklif alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurarken oyuncuyu takımda görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'da yapılan görüşmeler sonrasında Dorukhan'ın "Evet" dediği bildirmişti.

TRABZON KAP’A BİLDİRDİ

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferi için resmi açıklamayı yaptı. Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.





"YILLIK 9 MİLYON TL"

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 9.000.000. TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.