Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti

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Transfer döneminde son günlerde kadrosuna kattığı isimlerle atağa kalkan Trabzonspor'da bir veda yaşandı.

Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibinde genç futbolcu Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

"Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.