Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti

Transfer döneminde son günlerde kadrosuna kattığı isimlerle atağa kalkan Trabzonspor'da bir veda yaşandı.
Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibinde genç futbolcu Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
"Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Sadece 1 maçta oynadı
Bordo-mavililer, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 800 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Emrehan Gedikli, bordo mavili formayla yalnızca 1 resmi maçta forma giydi.