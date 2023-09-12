Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti
ensonhaber.com

Transfer döneminde son günlerde kadrosuna kattığı isimlerle atağa kalkan Trabzonspor'da bir veda yaşandı.

Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibinde genç futbolcu Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

"Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti

Sadece 1 maçta oynadı

Bordo-mavililer, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 800 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Emrehan Gedikli, bordo mavili formayla yalnızca 1 resmi maçta forma giydi.