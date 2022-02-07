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- Trabzonspor Emrehan Gedikli'yi açıkladı
Trabzonspor Emrehan Gedikli'yi açıkladı
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 19:33
- Güncelleme : 07.02.2022 - 19:54
Trabzonspor'un, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen oyuncusu Emrehan Gedikli, Trabzon'a geçtiğimiz gün şehre inmişti.
Bordo-mavililer, bugün resmi açıklamayı yaptı. Trabzonspor, 18 yaşındaki Emrehan Gedikli ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli'nin, Kulübümüze transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bayer Leverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 800.000.-EUR ödenecektir.
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."
ARA SEZONDA 9. TRANSFER
Emrehan Gedikli’yi kadrosuna katan Trabzonspor, Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in ardından 9’uncu transferine imza attı.