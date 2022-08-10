Trabzonspor, Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Levante forması giyen Enis Bardhi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bu doğrultuda takviyeler yapmaya devam ediyor.

Orta saha bölgesi için arayışlarda bulunan bordo-mavililer Levante forması giyen Enis Bardhi transferinde sona geldi.

Bardhi, Trabzon'a gelmek istiyor

Marca’nın haberine göre Trabzonspor, 27 yaşındaki oyuncu Enis Bardhi’nin transferi için Levante ile anlaşmaya vardı.

Makedon oyuncu ise takımının La Liga’dan 2.lige düşmesinden dolayı Trabzonspor’a gelmek istiyor.

Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması ile birlikte Bardhi'nin kısa süre içerisinde Karadeniz ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor 3 milyon euro ödeyecek

Haberin detaylarında ise Trabzonspor'un Enis Bardhi transferi için 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ve bir miktar bonus ücreti ödeyeceği öğrenildi.

Enis Bardhi'nin kariyeri

2017 yılından bu yana Levante forması giyen Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise İspanyol ekibiyle 32 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.