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- Trabzonspor, Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor, Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı
- 10.08.2022 - 09:00
- Güncelleme : 10.08.2022 - 12:56
Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bu doğrultuda takviyeler yapmaya devam ediyor.
Orta saha bölgesi için arayışlarda bulunan bordo-mavililer Levante forması giyen Enis Bardhi transferinde sona geldi.
Bardhi, Trabzon'a gelmek istiyor
Marca’nın haberine göre Trabzonspor, 27 yaşındaki oyuncu Enis Bardhi’nin transferi için Levante ile anlaşmaya vardı.
Makedon oyuncu ise takımının La Liga’dan 2.lige düşmesinden dolayı Trabzonspor’a gelmek istiyor.
Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması ile birlikte Bardhi'nin kısa süre içerisinde Karadeniz ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trabzonspor 3 milyon euro ödeyecek
Haberin detaylarında ise Trabzonspor'un Enis Bardhi transferi için 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ve bir miktar bonus ücreti ödeyeceği öğrenildi.
Enis Bardhi'nin kariyeri
2017 yılından bu yana Levante forması giyen Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise İspanyol ekibiyle 32 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.