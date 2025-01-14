Trabzonspor, Eren Elmalı'nın alternatifini Portekiz'de buldu

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Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olma ihtimalini göz önünde bulunduran Trabzonspor, Boavista'nın sol beki Bruno Onyemaechi için harekete geçti.

Bordo-mavili kulüp, oyuncunun bonservisi için 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu ancak Boavista, bu teklifi reddederek 3 milyon euro talep etti.

OYUNCU TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre, Onyemaechi’nin kulübüyle Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Karadeniz kulübü, transferi mümkün olduğu kadar hızlı sonuçlandırmak istiyor.

BOAVISTA, ALTERNATİFSİZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Boavista Teknik Direktörü Cristiano Bacci, kadrosundaki önemli bir oyuncuyu alternatif bulmadan bırakmak istemediğini belirtiyor.

Bruno Onyemaechi, bu sezon Boavista formasıyla 17 maça çıkarken 2 gol attı.