Trabzonspor'un sözleşmesi feshettiği Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu

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Devre arası transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ı kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi.

Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

2028'YE KADAR SÖZLEŞME

Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1.2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA

Eren Elmalı, Galatasaray'a transferini tamamlamak için çarşamba günü İstanbul'da olacak.

Öte yandan Galatasaray ile anlaşan Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.