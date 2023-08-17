Trabzonspor, Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor Süper Lig ekibi Trabzonspor, golcü arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Serdar Dursun için hamle yapma kararı aldı.

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Yunan orta saha Taxiarchis Fountas'ı İstanbul'a getiren bordo-mavililer, savunma hattını da Rayyan Baniya ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan golcü transferi için de yoğun mesai harcanıyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; yönetimin uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic transferinde aşama kaydedilemezken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Farklı bir profil istiyor

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Umut Bozok ve Maxi Gomez'den farklı profilde bir golcü istediği belirtildi.

Hırvat teknik adamın işaret ettiği ismin ise Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Dursun olduğu iddia edildi.

Alman 2. Lig ekiplerinden Hertha Berlin'in de gündeminde olan Serdar için Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ilk görüşmelerin birkaç gün içinde yapılmasının planladığı öğrenildi.