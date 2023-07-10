Trabzonspor, Filip Benkovic ile anlaştı İtalya'nın Serie A ekiplerinden Udinese'nin profesyonel futbolcusu Filip Benkovic'in Trabzonspor'a kiralandığı açıklandı.

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Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, Karadeniz ekibi Trabzonspor da yeni transferlerini sürdürüyor. Kadroya takviyelerine teknik direktör Bjelica'nın talepleri doğrultusunda devam eden bordo-mavililer, bir isimle daha el sıkıştı.

Karadeniz ekibi son olarak Hırvat oyuncu Filip Benkovic ile anlaşma sağladı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı.

Kampa katılacak

Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçen Benkovic, bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak.

Benkovic'in geçen yılki performansı

Güncel piyasa değeri 2.20 milyon Euro olan 1.94'lük savunmacı, geçen sezonu Eintracht Braunschweig'te kiralık olarak geçiren Benkovic, 19 maçta süre buldu.