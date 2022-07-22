Trabzonspor, Flavio Da Silva'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Flavio Mederios Da Silva'nın Altaawoun Saudi FC’ye kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir."