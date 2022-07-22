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    Trabzonspor, Flavio Da Silva'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Flavio Mederios Da Silva'nın Altaawoun Saudi FC’ye kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 23:39
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 23:40
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    Trabzonspor, Flavio Da Silva'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir."

    Trabzonspor, Flavio Da Silva yı KAP a bildirdi #1


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