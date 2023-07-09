Trabzonspor, Flavio'nun Alta'awoun Saudi FC'ye kiralandığını duyurdu

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor'da takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Bordo-mavililer, Brezilyalı orta saha Flavio'nun Suudi Arabistan ekibi Alta'awoun Saudi FC'ye kiralandığını açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alta'awoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır.