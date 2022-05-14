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    Trabzonspor, Fode Koita ile yolları ayıracak

    Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, takımda beklenen performansı sergileyemeyen ve 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Fode Koita'nın takımdan gönderileceği ifade edildi.
    • 14.05.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 11:00
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    Trabzonspor, Fode Koita ile yolları ayıracak

    38 yıl aradan sonra Süper Lig'de fırtınalar estiren ve bitime 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor, gelecek sezon kadro planlamasına başladı.

    İç transferdeki değişikliklerle işe başlayan bordo-mavililer, ilk olarak takımdan bir forvet oyuncusu ile yolları ayıracak.

    Trabzonspor, Fode Koita ile yolları ayıracak #1

    Fode Koita ile yollar ayrılıyor

    Bordo-mavili ekip, bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve sık sık sakatlıklarak 21 maçta forma giyemeyen Fode Koita ile yollarını ayıracağını açıkladı.

    Sezonun başında ekibe dahil olan forvet oyuncusu ile önümüzdeki günlerde konuşulacağı ve resmi kararın verileceği açıklandı.

    2 gole katkı sağladı

    Trabzonspor ’la 2 yıl daha kontratı bulunan ve Lig ’de başka talipleri olan Koita, bordo-mavili forma ile tüm kulvarlarda 19 müsabakada forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, 1 kez topu filelerle buluşturdu ve 1 de asisti yaptı.

    Trabzonspor, Fode Koita ile yolları ayıracak #2


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