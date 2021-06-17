Trabzonspor, Fode Koita'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fode Koita ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, transfer sezonuna fırtına gibi girdi. Gervinho, Bruno Pers ve Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan bordo-mavili ekip, yeni bir transferi daha açıkladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Kasımpaşa ile 13 maça çıkan Koita, 4 gollük bir performans sergiledi.