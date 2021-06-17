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    Trabzonspor, Fode Koita'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Fode Koita'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Fode Koita ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:21
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    Trabzonspor, transfer sezonuna fırtına gibi girdi. Gervinho, Bruno Pers ve Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan bordo-mavili ekip, yeni bir transferi daha açıkladı.

    Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor, Fode Koita yı KAP a bildirdi #1

    TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

    Yapılan açıklamada, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.

    Bu sezon Kasımpaşa ile 13 maça çıkan Koita, 4 gollük bir performans sergiledi.

     

    Trabzonspor, Fode Koita yı KAP a bildirdi #2

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