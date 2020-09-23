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- Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı
Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı
Trabzonspor, Leicester City forması giyen eski Sivassporlu Fousseni Diabate ile el sıkıştı.
- DHA
- 23.09.2020 - 16:00
Son olarak Benik Afobe ile Lewis Baker'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi.
SÖZLEŞME 3 YILLIK
Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.
Malili hücum oyuncusu, Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
SİVASSPOR'DA DA OYNAMIŞTI
Bir dönem Sivasspor'da da forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran 24 yaşındaki futbolcunun, bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.