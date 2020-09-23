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    Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı

    Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı

    Trabzonspor, Leicester City forması giyen eski Sivassporlu Fousseni Diabate ile el sıkıştı.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 16:00
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    Son olarak Benik Afobe ile Lewis Baker'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi.

    SÖZLEŞME 3 YILLIK

    Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.

    Malili hücum oyuncusu, Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı #1

    SİVASSPOR'DA DA OYNAMIŞTI

    Bir dönem Sivasspor'da da forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran 24 yaşındaki futbolcunun, bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

    Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı #2

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