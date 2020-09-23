Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı

Trabzonspor, Leicester City forması giyen eski Sivassporlu Fousseni Diabate ile el sıkıştı.

Son olarak Benik Afobe ile Lewis Baker'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.

Malili hücum oyuncusu, Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SİVASSPOR'DA DA OYNAMIŞTI

Bir dönem Sivasspor'da da forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran 24 yaşındaki futbolcunun, bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.