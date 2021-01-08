Trabzonspor, Franco Vazguez'i istiyor

Trabzonspor, Sevilla'nın on numara pozisyonunda oynayan Arjantinli futbolcusu Franco Vazquez için nabız yokluyor.

Trabzonspor Sevilla'nın orta sahasında oynayan Franco Vazquez transferi için görüşme halinde...

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; bordo-mavililer ilk transferi Berat Özdemir'in ardından bir çok isim ile görüşüyor. Bu oyuncuların arasında en çok ismi geçen Franco Vazquez için bordo-mavili yöneticiler Sevilla'nın kapısını çaldı.

Yapılan ilk görüşmelerde bordo-mavililer olumlu sonuç aldı. Bordo-mavili yöneticiler bu hafta Sevilla'lı yöneticiler ile tekrar görüşerek transferi bitirmek istiyor.

İTALYA'YA ÖNERİLDİ

AS'ta yer alan habere göre; Franco Vazquez'in menajerinin oyuncusunu Torino, Fiorentina ve Milan'a da önerdiği, bu kulüplerden cevap beklediği kaydedildi.

BU SEZON GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Arjantin'de Belgrano altyapısında yetişen 31 yaşındaki Vazquez, Ocak 2012'de Palermo'ya, ardından 2016 yazında 16.8 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonlarda Sevilla'nın anahtar oyuncularından biri olan Franco Vazquez, bu sezon 12 resmi maçta yalnızca 238 dakika süre buldu.