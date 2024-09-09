Trabzonspor, Gift Orban için tüm şartları zorluyor Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, Olympique Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için görüşmeleri hızlandırdı.

Haber Merkezi

Trabzonspor, golcü arayışında Banza'nın dışında yeni bir isim arayışını sürdürüyor.

Onuachu'nun şartlarını kabul ettiremeyen bordo-mavililer, Olympique Lyon'un genç forveti Gift Orban için temaslarını artırdı. Orban, Lyon'da mutsuz ve ayrılmak istiyor.

KİRALAMA BEDELİ ARTIRILDI

Teknik Direktör Şenol Güneş'in onay verdiği Orban için Trabzonspor'un yönetimi, kiralama bedelini 1.5 milyon euroya çıkardı.

Lyon Kulübü, şampiyonluk ve 20 gol karşılığında devreye girecek 6 milyon euro zorunlu satın alma maddesinin yanı sıra bir sonraki satıştan da pay talep etti.

Bordo-mavililer, zorunlu satın alma maddesini kabul ederken, sonraki satıştan pay verilmesi şartına karşı çıktı.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE İMZA BEKLENİYOR

Pürüzlerin giderilmesi durumunda Gift Orban, sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon’a gelecek. Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapan Orban, 2 gol kaydetmeyi başardı.