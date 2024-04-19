Trabzonspor, Giorgos Masouras iddialarını yalanladı Trabzonspor Kulübü, Olympiakos'un Yunan futbolcusu Giorgos Masouras ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Süper Lig'de oynadığı 32 maç sonunda 52 puan toplayan Trabzonspor'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.

Abdullah Avcı yönetiminde yeniden şampiyonluğa ulaşmak için transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takım sosyal medya ve kamuoyunda çıkan haberleri yalanlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Salih Uçan ve Oliver Torres'le ilgilenilmediğini açıklayan Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras ile ilgili de bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, iddiaları yalanladı

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Masouras ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde: