Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni transferi Göktan Gürpüz'ü KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, genç oyuncuyla 3+2 yıllık anlaşma sağladı.

Bordo mavililerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 7.000.000.-TL,



2024-2025 futbol sezonu için 8.800.000.-TL,



2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;



2026-2027 futbol sezonu için 14.000.000.-TL ve 2027-2028 futbol sezonu için 17.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.