Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic ile anlaştı Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i transfer etti.

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun kesin transferi konusunda NK Varazdin kulübü ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

1 milyon euro, 3 taksitte ödenecek

Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli olarak NK Varazdin'e 1 milyon euronun 3 taksitte ödeneceği belirtilerek,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir.

denildi.

3 yıllık sözleşme imzaladı

Futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilen açıklamada,

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 600 bin Avro, 2024-2025 futbol sezonu için 700 bin euro, 2025-2026 futbol sezonu için 800 bin euro garanti ücret ödenecektir.

ifadesi kullanıldı.

Bu arada İstanbul'a gelen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Teklic'in kariyeri

23 yaşında ve Hırvatistan doğumlu Tonio Teklic, kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giydi.

10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor.

Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.