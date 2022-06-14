Petrol
125.07
2.31%
Euro
18.0133
0.12%
Dolar
17.2784
0.10%
Altın
1.007
-0.14%
Borsa
251
0.01%
Bitcoin
390.332
-3.48%
BTXN Coin
9.12
11.76%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello'nun peşinde

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello'nun peşinde

    İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Beşiktaş ile Trabzonspor'un Cristian Tello'yu istediğini yazdı.
    • 14.06.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer sezonuna sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor.

    Kadrosundaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, bu oyuncular yerine güçlü takviyeler yapmak istiyor.

    Siyah-beyazlılar kadrosuna yıldız bir oyuncuyu düşünüyor. Bir dönem Barcelona'da oynayan sol kanat Cristian Tello ile ilgilenen Beşiktaş'ın transferde tanıdık bir rakibi de var.

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello nun peşinde #1

    Trabzonspor'la Beşiktaş, transferde karşı karşıya

    İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; 30 Haziran'da Real Betis ile sözleşmesi bitecek Cristian Tello, şimdiden kulüp arayışlarına başladı.

    Yıldız oyuncu ile Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte Trabzonspor da ilgileniyor.

    Bu sezon Real Betis ile 35 maçta forma giyinen oyuncu, 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello nun peşinde #2

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello nun peşinde #3

    Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello nun peşinde #4


    İlginizi Çekebilir

    BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden para toplayacak
    Dünya

    BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden para toplayacak

    Ahmet Nur Çebi'den Gedson tepkisi: Yalan konuşanlar sussun
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi'den Gedson tepkisi: Yalan konuşanlar sussun

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir