Trabzonspor ile Beşiktaş Cristian Tello'nun peşinde

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Beşiktaş ile Trabzonspor'un Cristian Tello'yu istediğini yazdı.

Transfer sezonuna sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Kadrosundaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, bu oyuncular yerine güçlü takviyeler yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılar kadrosuna yıldız bir oyuncuyu düşünüyor. Bir dönem Barcelona'da oynayan sol kanat Cristian Tello ile ilgilenen Beşiktaş'ın transferde tanıdık bir rakibi de var.

Trabzonspor'la Beşiktaş, transferde karşı karşıya

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; 30 Haziran'da Real Betis ile sözleşmesi bitecek Cristian Tello, şimdiden kulüp arayışlarına başladı.

Yıldız oyuncu ile Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte Trabzonspor da ilgileniyor.

Bu sezon Real Betis ile 35 maçta forma giyinen oyuncu, 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.