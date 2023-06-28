Trabzonspor, Jamie Vardy için resmi teklif yaptı Trabzonspor'un İngiliz golcü Jamie Vardy için Leicester City'e resmi teklif yaptığı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'i 6. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşayan Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Karadeniz ekibi gündemine yıldız bir golcüyü aldı. Resmi teklif iletildi beIN SPORTS'un haberine göre; Trabzonspor, Jamie Vardy için Leicester City'e resmi teklifini iletti. Haber detayında bordo-mavililerin deneyimli golcüyü satın alma opsiyonlu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istediği belirtildi. 11 sezondur Leicester City'de oynuyor 11 sezondur Leicester City'de forması giyen 36 yaşındaki yıldız, takımının İngiltere Premier League'e veda ettiği geçen yıl çıktığı 42 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti. Jamie Vardy, Leicester City formasıyla birer kez Premier League, Community Shield ve FA Cup zaferleri yaşad