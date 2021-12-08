Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi transferini KAP’a bildirdi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi de imzalaması bekleniyor.

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da transferde hızlı davranan Trabzonspor, prensipte anlaştığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Türkiye'ye getirdi ve KAP''a açıklama yaptı.

KAP'A AÇIKLAMA GELDİ

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.

TRABZON'A GELDİ

Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan ile sözleşmesi biten Fildişi Sahilli futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Burada bordo-mavili yöneticilerle son detayları görüşen tecrübeli futbolcu, gece geç saatlerde Trabzon'a geçti.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Kouassi ile 3.5 yıllık kontrat imzalanacak. İmza parasının yanı sıra Trabzonspor'dan yıllık 700 bin euro alacak olan oyuncu, Abdullah Avcı'nın isteğiyle hemen takımla çalışmalara başlayacak

Trabzonspor'un istediği futbolcu Jean Evrard Kouassi - İZLE



AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK

Ligin ikinci yarısında Trabzonspor forması giyecek Kouassi, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılacak.



