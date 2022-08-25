Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i kiralıyor

Trabzonspor, Everton'un 26 yaşındaki Fildişili önliberosu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag'a elenip Devler Ligi macerası sona eren Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bugün Trabzon'a geliyor

Bordo-mavililer , Everton forması giyen Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki ön libero için Premier Lig ekibine 1 yıllık kiralama teklifi yapmıştı. Ada temsilcisinin bu öneriyi kabul ettiği öğrenildi. Teklifte satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenilirken, oyuncunun yarın 16.50'de Trabzon'da olacağı kaydedildi.





25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

Geçen sezon Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralanan ve teknik direktör Frank Lampard'ın kadro planlanmasında bulunmayan Fildişili oyuncunun transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Gbamin, 2019'da Alman temsilcisi Mainz'dan tam 25 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu.



