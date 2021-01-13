Trabzonspor, Jens Odgaard'ın peşine düştü

Forvet hattına transfer yapmayı planlayan Trabzonspor, bir dönem Inter'de forma giyen Danimarkalı golcü Jens Odgaard'ı listesine aldı.

Benik Afobe ve Stiven Plaza'dan verim alamayan, Djaniny'den de tam anlamıyla memnun olmayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mutlaka bir forvet transferi yapılmasını istedi.

Avcı'dan gelen talep üzerine çalışmalara başlayan bordo-mavili yönetim, bonservisi Sassuolo'da bulunan ve Lugano FC'de kiralık olarak forma giyen Jens Odgaard'la görüşmelere başladı.

İTALYANLARA GÖRE TÜRKİYE'YE GELİYOR

İtalyan basını, Inter'in 2018 yılında yatırım amaçlı kadrosuna kattığı ancak sonrasında Sassuolo'ya sattığı 21 yaşındaki forvetin yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.

Trabzonspor'un istediği Odgaard'ın golleri - İZLE

GELMEK İSTİYOR

Sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelen Odgaard'ın, çıkış yapmak istediği ve bu kez teklifi kabul edeceği belirtildi.

Haberde, Karadeniz ekibinin genç futbolcuya yarım sezon için 600 bin euro ödeyeceği de belirtildi.

Bu transferle alakalı önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.